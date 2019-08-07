В Офісі Президента повідомили деталі розмови Зеленського та Путіна

Була акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

“Сторони обговорили ситуацію з нічними обстрілами, у результаті яких загинуло четверо українських військовослужбовців. Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості повторення подібного. Президенти України та Росії також обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідного для початку відновлювальних робіт і ремонту моста”, — вказано у повідомленні.

Крім того, йшлося про важливість діалогу в рамках Тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливу зустріч лідерів країн Нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.

Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими.

Нагадуємо, у Кремлі підтвердили телефонну розмову Путіна та Зеленського.