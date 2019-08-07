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В Офисе Президента сообщили детали разговора Зеленского и Путина

В Офисе Президента сообщили детали разговора Зеленского и Путина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Офисе Президента привели детали разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Было акцентировано важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.

“Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский отметил недопустимость повторения подобного. Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста”, — указано в сообщении.

Кроме того, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Также во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

Напоминаем, в Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Зеленского.

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