У Кремлі підтвердили телефонну розмову Путіна та Зеленського

Російський президент заявив Зеленському, що “потрібно виключити обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу”.

При цьому, в Кремлі відзначили, що: “Путін і Зеленський домовилися активізувати роботу з повернення утримуваних осіб”.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський після загибелі чотирьох вояків ООС на Донбасі зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну з закликом вплинути на бойовиків.

“Не зважаючи на те, що статистика з 21 липня краща... нам потрібно терміново у найближчий час зустрітись лідерами нормандської четвірки, і подивитись один одному в очі і припинити цю війну. Я сьогодні зранку розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу, терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей — перше”, — сказав Президент.