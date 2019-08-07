В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Кремль подтвердил, что в среду состоялся телефонный разговор между президентами РФ и Украины Путиным и Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Российский президент заявил Зеленскому, что “нужно исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса”.
При этом, в Кремле отметили, что: “Путин и Зеленский условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц”.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех солдат ООС на Донбассе позвонил лидеру РФ Владимиру Путину с призывом повлиять на боевиков.
“Несмотря на то, что статистика с 21 июля лучше... нам нужно срочно в ближайшее время встретиться лидерами нормандской четверки, и посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей — первое”, — сказал Президент.