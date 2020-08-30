В SpaceX планируют запуск сразу двух ракет за один день
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует в течение 30 августа совершить сразу два космических запуска: один утром, другой вечером. Об этом говорится на сайте компании, передает УНН.
Так, сначала 30 августа в 10:12 EDT (17:12 по киевскому времени) компания планирует запуск двенадцатой миссии Starlink.
“Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее использовалась при запуске миссии GPS III Space Vehicle 03 в июне 2020 года, доставит очередные 60 интернет-спутников системы Starlink”, — говорится в сообщении.
Старт ракеты-носителя запланирован с комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди во Флориде, США. Уже через девять минут после запуска многоразовая составляющая Falcon 9 должна приземлиться на платформу “Конечно, я все еще люблю тебя” (“Of Course I Still Love You”) в Атлантическом океане.
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Позже в тот же день, 30 августа, в 19:18 EDT (31 августа в 2:18 по времени Киева) SpaceX хочет запустить в космос еще одну ракету-носитель Falcon 9. На этот раз Falcon 9 должен доставить на орбиту Земли аппараты SAOCOM 1B, GNOMES-1 и Tyvak-0172. Миссия начнется в космическом стартовом комплексе 40 (SLC-40) на аэродроме на мысе Канаверал во Флориде. Возможность резервного запуска доступна в понедельник, 31 августа, в 19:19 EDT (32 августа в 2:19 по времени Киева).
“Эта миссия знаменует первый запуск SpaceX на полярную орбиту с восточного побережья и первый за несколько десятилетий запуск из Флориды”, — отмечается в сообщении компании.
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