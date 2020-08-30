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У SpaceX планують запуск відразу двох ракет за один день

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Компанія американського підприємця Ілона Маска SpaceX планує протягом 30 серпня здійснити відразу два космічних запуски: один зранку, інший ввечері. Про це йдеться на сайті компанії, передає УНН.

У SpaceX планують запуск відразу двох ракет за один день

Так, спочатку 30 серпня о 10:12 EDT (17:12 за київським часом) компанія планує запуск 12-ої місії Starlink.

"Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше використовувалася при запуску місії GPS III Space Vehicle 03 в червні 2020 року, доставить чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink", - йдеться у повідомленні.

Старт ракети-носія запланований з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у Флориді, США. Вже через дев'ять хвилин після запуску багаторазова частина Falcon 9 має приземлитись на платформу "Звичайно, я все ще кохаю тебе" (“Of Course I Still Love You”) в Атлантичному океані.

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Пізніше тієї ж доби, 30 серпня, о 19:18 EDT (31 серпня о 2:18 за часом Києва) SpaceX хоче запустити в космос ще одну ракету-носій Falcon 9. Цього разу Falcon 9 має доставити на орбіту Землі апарати SAOCOM 1B, GNOMES-1 і Tyvak-0172. Місія розпочнеться на космічному стартовому комплексі 40 (SLC-40) на аеродромі на мисі Канаверал у Флориді. Можливість резервного запуску доступна в понеділок, 31 серпня, о 19:19 EDT (32 серпня о 2:19 за часом Києва).

"Ця місія знаменує перший запуск SpaceX на полярну орбіту з східного узбережжя і перший за кілька десятиліть запуск з Флориди", - відзначається у повідомленні компанії.

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