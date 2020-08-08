SpaceX отримала контракт Пентагону на 316 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Пентагон уклав контракт з компанією SpaceX на запуск апаратів для збройних сил США в 2022-2027 роках. Його вартість склала 316 млн доларів, пише УНН з посиланням на сайт Пентагону.
Міноборони США не уточнює кількість пусків за контрактом. Вони будуть здійснюватися з космодромів на мисі Канаверал (штат Флорида) і Ванденберг (штат Каліфорнія). Також контракт на космічні запуски для збройних сил отримав United Launch Alliance. Його вартість — 337 млн доларів.
Раніше Міноборони США розробило Стратегію оборони в космосі у відповідь на “загрозу з боку Росії і Китаю”.
На думку Вашингтона, у Китаю і Росії є космічна зброя, “здатна знизити військову ефективність США і союзників”, а також вплинути на свободу дій в космосі.
Додамо, Пентагон пояснив розробку ядерних крилатих ракет стримування Росії.