Пентагон пояснив розробку ядерних крилатих ракет стримування Росії

При цьому в Пентагоні зазначили, що США зняли з чергування останню ядерну крилату ракету морського базування ще в 2010 році. “Росія, навпаки, продовжувала широку програму модернізації і розширення театру дій для (ядерної зброї) малої потужності і тактичного ядерного озброєння”, — йдеться в заяві.

Пентагон також висловив стурбованість тим, що в стратегії Росії фактично розглядається можливість використання цих озброєнь в умовах конфлікту. (Діюча військова доктрина Росії передбачає право застосувати ядерну зброю у відповідь, а також в разі нападу на Росію зі звичайною зброєю, за умови, що “під загрозу поставлено саме існування держави”).

У військовому відомстві нагадали, що ядерна доктрина США від 2018 року пропонує заповнити прогалину в цій сфері і зміцнити стримування щодо ядерних зарядів малої потужності. “Ядерна крилата ракета морського базування стане відповіддю на викликаючі занепокоєння події в силах і доктринах ядерних суперників... Наявність таких можливостей у США змусить противника двічі подумати, чи застосовувати ядерну зброю”, — наголошується в заяві.

Глава Стратегічного командування (STRATCOM) американських ЗС адмірал Чарльз Річард, виступаючи на щорічному симпозіумі з космосу і протиракетної оборони, заявив, що США готові дати рішучу відповідь в тому випадку, якщо політика ядерного стримування їх супротивників зазнає невдачі.