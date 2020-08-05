Пентагон объяснил разработку ядерных крылатых ракет сдерживания России
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Вашингтону необходимо разрабатывать и развертывать ядерные крылатые ракеты морского базирования для сдерживания России. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны США, отмечает УНН.
При этом в Пентагоне отметили, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году. “Россия, напротив, продолжала широкую программу модернизации и расширения театра действий для (ядерного оружия) малой мощности и тактического ядерного вооружения”, — говорится в заявлении.
Пентагон также выразил обеспокоенность тем, что в стратегии России фактически рассматривается возможность использования этих вооружений в условиях конфликта. (Действующая военная доктрина России предусматривает право применить ядерное оружие ответно, а также в случае нападения на Россию с обычным оружием, при условии, что “под угрозу поставлено само существование государства”).
В военном ведомстве напомнили, что ядерная доктрина США от 2018 года предписывает восполнить пробел в этой сфере и упрочить сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности. “Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников... Наличие таких возможностей у США заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие”, — отмечается в заявлении.
Глава Стратегического командования (STRATCOM) американских ВС адмирал Чарльз Ричард, выступая на ежегодном симпозиуме по космосу и противоракетной обороне, заявил, что США готовы дать решительный ответ в том случае, если политика ядерного сдерживания их противников потерпит неудачу.