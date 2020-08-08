SpaceX получила контракт Пентагона на 316 млн долларов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83223 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101939 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126765 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107388 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127388 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101272 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102099 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104050 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101957 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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SpaceX получила контракт Пентагона на 316 млн долларов

SpaceX получила контракт Пентагона на 316 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 13061 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на запуск аппаратов для вооруженных сил США в 2022–2027 годах. Его стоимость составила 316 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на сайт Пентагона.

Минобороны США не уточняет число пусков по контракту. Они будут осуществляться с космодромов на мысе Канаверал (штат Флорида) и Ванденберг (штат Калифорния). Также контракт на космические запуски для вооруженных сил получил United Launch Alliance. Его стоимость — 337 млн долларов.

Ранее Минобороны США разработало Стратегию обороны в космосе в ответ на “угрозу со стороны России и Китая”.

По мнению Вашингтона, у Китая и России есть космическое оружие, “способное снизить военную эффективность США и союзников”, а также повлиять на свободу действий в космосе.

Добавим, Пентагон объяснил разработку ядерных крылатых ракет сдерживания России.

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