SpaceX получила контракт Пентагона на 316 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на запуск аппаратов для вооруженных сил США в 2022–2027 годах. Его стоимость составила 316 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на сайт Пентагона.
Минобороны США не уточняет число пусков по контракту. Они будут осуществляться с космодромов на мысе Канаверал (штат Флорида) и Ванденберг (штат Калифорния). Также контракт на космические запуски для вооруженных сил получил United Launch Alliance. Его стоимость — 337 млн долларов.
Ранее Минобороны США разработало Стратегию обороны в космосе в ответ на “угрозу со стороны России и Китая”.
По мнению Вашингтона, у Китая и России есть космическое оружие, “способное снизить военную эффективность США и союзников”, а также повлиять на свободу действий в космосе.
Добавим, Пентагон объяснил разработку ядерных крылатых ракет сдерживания России.