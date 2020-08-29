Маск повідомив про успішну імплантацію чіпів Neuralink у мозок свині

Стартап Neuralink існує вже кілька років (вперше Ілон Маск заявив про його відкриття ще в 2017 році), але з тих пір його розробники встигли представити тільки один проект (який, мабуть, і стане основним для компанії) — інвазивний нейроінтерфейс. В його основі — 3072 мікроелектроди, які розташовані на 96 гнучких нитках (по 32 електрода на кожній) і прикріплені до підкладки-чіпу. Пристрій імплантується в мозок інвазивно (тобто, пов’язано з проникненням через природні зовнішні бар’єри організму — шкіру, слизові оболонки, — ред.), але в майбутньому Маск обіцяв, що провести нитки до кори головного мозку можна буде за допомогою лазера.

У новому пристрої (його розмір — 2,3 × 0,8 міліметра) електродів в три рази менше — 1024. Чіп, до якого приєднані електроди, що імплантуються, поміщається під шкіру: до самого пристрою йде магнітна зарядка, а сам пристрій заряджається за ніч.

Все зчитування електричної активності відбувається на самому чіпі, а дані з нього (і в нього) передаються в бездротовому режимі: для контролю пристрою буде розроблений додаток для смартфона. Радіус роботи — 5-10 метрів.

Роботу пристрою Маск показав на свині, якій вживили електроди за два місяці до презентації. Під час демонстрації всі електроди реєстрували активність кори і спостерігати її можна було в реальному часі. Також в презентації брала участь свиня, якій також імплантували електроди, але потім дістали їх: свиня почувалася добре.

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Також Маск показав і робота-хірурга: про нього він говорив ще в минулому році. Робот буде відповідати за вживлення чіпа. Поки що незрозуміло, чи буде він імплантувати пристрій самостійно або ж під наглядом нейрохірурга, як було оголошено раніше.

У минулому році Маск повідомляв, що пристрій призначений для людей з повним паралічем. Зараз функціонал пристрою сильно розширився: у планах компанії — вивчення активності мозку при депресії, тривожності, травмах головного мозку, втрати слуху, інсультах та залежностях і інших захворюваннях, а також — їх потенційне лікування. Також Маск заявив, що за допомогою інтерфейсу можна буде керувати іншими пристроями — наприклад, смартфоном.

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