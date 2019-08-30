В майбутньому 12-годинний робочий тиждень стане реальністю - засновник Alibaba

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Засновник та глава Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма заявив, що завдяки розвитку технологій та змінам у системі освіти люди у майбутньому зможуть працювати лише три дні на тиждень по чотири години на добу. Про це повідомляє The Economic Times, передає УНН.