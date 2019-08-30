В майбутньому 12-годинний робочий тиждень стане реальністю - засновник Alibaba
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Засновник та глава Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма заявив, що завдяки розвитку технологій та змінам у системі освіти люди у майбутньому зможуть працювати лише три дні на тиждень по чотири години на добу. Про це повідомляє The Economic Times, передає УНН.
“Джек Ма зазначив, що в майбутньому, враховуючи технологічні досягнення та завдяки реформуванню системи освіти, нормою може стати 12-годинний робочий тиждень. Тобто люди працюватимуть три дні в тиждень по 4 години”, — йдеться в повідомленні.
На переконання Ма, нинішня система освіти застаріла. За його словами, вона відповідає потребам періоду індустріалізації. Засновник Alibaba прогнозує, що колись може наступити день, коли машини зможуть перехитрити людей в пам’яті і навичках, а отже, на думку підприємця, освіта майбутнього має допомогти людям стати більш креативними.
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Більше того, головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск, який виступав із Ма на одній сцені, погодився з його словами. Користуючись нагодою, він також прорекламував свій проєкт Neuralink, який намагається об’єднати людський мозок зі штучним інтелектом.
Раніше у Німеччині закликали скасувати восьмигодинний робочий день.