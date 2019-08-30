В будущем 12-часовая рабочая неделя станет реальностью — основатель Alibaba

“Джек Ма отметил, что в будущем, учитывая технологические достижения и благодаря реформированию системы образования, нормой может стать 12-часовая рабочая неделя. То есть люди будут работать три дня в неделю по 4 часа”, — говорится в сообщении.

По мнению Ма, нынешняя система образования устарела. По его словам, она отвечает потребностям периода индустриализации. Основатель Alibaba прогнозирует, что когда-то может наступить день, когда машины смогут перехитрить людей в памяти и навыках, а следовательно, по мнению предпринимателя, образование будущего должно помочь людям стать более креативными.

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Более того, главный исполнительный директор Tesla Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

Ранее в Германии призвали отменить восьмичасовой рабочий день.