В будущем 12-часовая рабочая неделя станет реальностью — основатель Alibaba
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Основатель и глава Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма заявил, что благодаря развитию технологий и изменениям в системе образования люди в будущем смогут работать только три дня в неделю по 4 часа в сутки. Об этом сообщает The Economic Times, передает УНН.
“Джек Ма отметил, что в будущем, учитывая технологические достижения и благодаря реформированию системы образования, нормой может стать 12-часовая рабочая неделя. То есть люди будут работать три дня в неделю по 4 часа”, — говорится в сообщении.
По мнению Ма, нынешняя система образования устарела. По его словам, она отвечает потребностям периода индустриализации. Основатель Alibaba прогнозирует, что когда-то может наступить день, когда машины смогут перехитрить людей в памяти и навыках, а следовательно, по мнению предпринимателя, образование будущего должно помочь людям стать более креативными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты НБУ: в Давосе “прощупала” идею сокращения рабочей недели
Более того, главный исполнительный директор Tesla Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.
Ранее в Германии призвали отменить восьмичасовой рабочий день.