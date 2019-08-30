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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 26745 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116411 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127169 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118475 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123549 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127237 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152193 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150893 просмотра

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В будущем 12-часовая рабочая неделя станет реальностью — основатель Alibaba

В будущем 12-часовая рабочая неделя станет реальностью — основатель Alibaba

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Основатель и глава Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма заявил, что благодаря развитию технологий и изменениям в системе образования люди в будущем смогут работать только три дня в неделю по 4 часа в сутки. Об этом сообщает The Economic Times, передает УНН.

“Джек Ма отметил, что в будущем, учитывая технологические достижения и благодаря реформированию системы образования, нормой может стать 12-часовая рабочая неделя. То есть люди будут работать три дня в неделю по 4 часа”, — говорится в сообщении.

По мнению Ма, нынешняя система образования устарела. По его словам, она отвечает потребностям периода индустриализации. Основатель Alibaba прогнозирует, что когда-то может наступить день, когда машины смогут перехитрить людей в памяти и навыках, а следовательно, по мнению предпринимателя, образование будущего должно помочь людям стать более креативными.

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Более того, главный исполнительный директор Tesla Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

Ранее в Германии призвали отменить восьмичасовой рабочий день.

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