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Експерти НБУ: у Давосі "прощупали" ідею скорочення робочого тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Киданням пробної кульки в очікуванні реакції політиків та народних мас стало питання чотириденного робочого тижня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 2019 року. Такої думки дійшли в експертній платформі Національного банку України, передає УНН.

"Чотириденний тиждень. Це не можна назвати трендом Давосу-2019, а скоріше киданням пробної кульки в очікуванні реакції політиків та народних мас", - вказали у експертній платформі на один із восьми обраних ними маркерних трендів цьогорічного ВЕФу.

Перейти на роботу лише в чотири з 7 днів тижня, як зазначається, запропонували психолог Адам Грант (Уортонська школа бізнесу при Пенсильванському університеті, США) й економіст та історик Рутгер Брегман (Нідерланди).

"На їхню думку, при зниженні тривалості робочого часу люди можуть ефективніше зосереджувати увагу, а якість та креативність зростатиме. Грант і Брегман вважають, що це логічний процес у розвитку людства, як свого часу Генрі Форд зробив революцію у масовому виробництві, перевівши робітників з 60-годинного на 40-годинний робочий тиждень. Це надало їм значно більше часу на спілкування з родиною, саморозвиток та відпочинок", - додали експерти.

Також експертна платформа відзначила, що українське питання не було винесене в окрему сесію Давосу, як у 2014 році.

"Однак представники України були досить активними. Схоже, учасників ВЕФ з українськими паспортами разом з помічниками та журналістами було до півтисячі", - зауважили експерти.

Раніше у Німеччині закликали скасувати восьмигодинний робочий день.

Українські Національні Новини

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