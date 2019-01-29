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Эксперты НБУ: в Давосе "прощупали" идею сокращения рабочей недели

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КИЕВ. 29 января. УНН. Бросанием пробного шарика в ожидании реакции политиков и народных масс стал вопрос четырехдневной рабочей недели на Всемирном экономическом форуме в Давосе 2019 года. К такому мнению пришли в экспертной платформе Национального банка Украины, передает УНН.

"Четырехдневная неделю. Это нельзя назвать трендом Давоса-2019, а скорее бросанием пробного шарика в ожидании реакции политиков и народных масс", - указали в экспертной платформе на один из восьми избранных ими маркерных трендов нынешнего ВЭФа.

Перейти на работу только в четыре из 7 дней недели, как отмечается, предложили психолог Адам Грант (Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете, США) и экономист и историк Рутгер Брегман (Нидерланды).

"По их мнению, при снижении продолжительности рабочего времени люди могут более эффективно концентрировать внимание, а качество и креативность будут расти. Грант и Брегман считают, что это логический процесс в развитии человечества, как в свое время Генри Форд совершил революцию в массовом производстве, переведя рабочих с 60-часового на 40-часовую рабочую неделю. Это дало им гораздо больше времени на общение с семьей, саморазвитие и отдых", - добавили эксперты.

Также экспертная платформа отметила, что украинский вопрос не был вынесен в отдельную сессию Давоса, как в 2014 году.

"Однако представители Украины были достаточно активными. Похоже, участников ВЭФ с украинскими паспортами вместе с помощниками и журналистами было до полутысячи", - отметили эксперты.

Ранее в Германии призвали отменить восьмичасовой рабочий день.

Украинские Национальные Новости

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