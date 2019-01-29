Эксперты НБУ: в Давосе "прощупали" идею сокращения рабочей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Бросанием пробного шарика в ожидании реакции политиков и народных масс стал вопрос четырехдневной рабочей недели на Всемирном экономическом форуме в Давосе 2019 года. К такому мнению пришли в экспертной платформе Национального банка Украины, передает УНН.
"Четырехдневная неделю. Это нельзя назвать трендом Давоса-2019, а скорее бросанием пробного шарика в ожидании реакции политиков и народных масс", - указали в экспертной платформе на один из восьми избранных ими маркерных трендов нынешнего ВЭФа.
Перейти на работу только в четыре из 7 дней недели, как отмечается, предложили психолог Адам Грант (Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете, США) и экономист и историк Рутгер Брегман (Нидерланды).
"По их мнению, при снижении продолжительности рабочего времени люди могут более эффективно концентрировать внимание, а качество и креативность будут расти. Грант и Брегман считают, что это логический процесс в развитии человечества, как в свое время Генри Форд совершил революцию в массовом производстве, переведя рабочих с 60-часового на 40-часовую рабочую неделю. Это дало им гораздо больше времени на общение с семьей, саморазвитие и отдых", - добавили эксперты.
Также экспертная платформа отметила, что украинский вопрос не был вынесен в отдельную сессию Давоса, как в 2014 году.
"Однако представители Украины были достаточно активными. Похоже, участников ВЭФ с украинскими паспортами вместе с помощниками и журналистами было до полутысячи", - отметили эксперты.
Ранее в Германии призвали отменить восьмичасовой рабочий день.