У Німеччині закликають скасувати восьмигодинний робочий день

"Фірми, які хочуть вижити в новому, просякнутому цифровими технологіями, світі, повинні бути маневреними та вміти швидко скликати свої команди (співробітників. - Ред.). Переконання, що робочий день починається в офісі вранці та закінчується після виходу з офісу, застаріло", - вважає Шмідт. Водночас фахівець застеріг від прихованого збільшення робочого часу внаслідок реформи.

Також він пояснив, що "можливо, роботодавцям цього й хотілося б, але повинно йтися винятково про те, щоб існуючий робочий час гнучкіше розподілявся протягом дня і тижня".

Повідомляється, що німецькі роботодавці давно виступають за скасування восьмигодинного робочого дня та збереження чинної норми щодо обмеження праці 48-ми годинами на тиждень. Вони також виступають за скорочення з 11 до 9 годин зафіксованої в законодавстві норми обов'язкової перерви між робочими днями. Профспілки - проти, бо остерігаються фактичного збільшення робочого часу для працівників.

Рада економічних експертів передала свої висновки канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel). Реформа трудового законодавства - одна з тем переговорів щодо створення коаліції "Ямайка" у складі християнських демократів, "зелених" та вільних демократів в Бундестазі нового скликання.

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