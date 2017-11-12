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В Германии призывают отменить восьмичасовой рабочий день

В Германии призывают отменить восьмичасовой рабочий день

Киев  •  УНН

 • 12666 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Германии следует ввести гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом заявил глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт, передает УНН со ссылкой на DW.

"Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями, мире, должны быть маневренными и уметь быстро созвать свои команды (сотрудников. - Ред.). Убеждение, что рабочий день начинается в офисе утром и заканчивается после выхода из офиса, устарело" , - считает Шмидт. В то же время специалист предостерег от скрытого увеличения рабочего времени вследствие реформы.

Также он пояснил, что "возможно, работодателям этого и хотелось бы, но должно говорится исключительно о том, чтобы существующее рабочее время гибко распределялся в течение дня и недели".

Сообщается, что немецкие работодатели давно выступают за отмену восьмичасового рабочего дня и сохранения действующей нормы об ограничении труда 48-ми часами в неделю. Они также выступают за сокращение с 11 до 9:00 зафиксированной в законодательстве нормы обязательной перерыва между рабочими днями. Профсоюзы - против, потому что опасаются фактического увеличения рабочего времени для работников.

Совет экономических экспертов передал свои выводы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). Реформа трудового законодательства - одна из тем переговоров о создании коалиции "Ямайка" в составе христианских демократов, "зеленых" и свободных демократов в Бундестаге нового созыва.

Напомним, стало известно, когда украинцы будут отдыхать на новогодние и рождественские праздники.

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