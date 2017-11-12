В Германии призывают отменить восьмичасовой рабочий день

"Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями, мире, должны быть маневренными и уметь быстро созвать свои команды (сотрудников. - Ред.). Убеждение, что рабочий день начинается в офисе утром и заканчивается после выхода из офиса, устарело" , - считает Шмидт. В то же время специалист предостерег от скрытого увеличения рабочего времени вследствие реформы.

Также он пояснил, что "возможно, работодателям этого и хотелось бы, но должно говорится исключительно о том, чтобы существующее рабочее время гибко распределялся в течение дня и недели".

Сообщается, что немецкие работодатели давно выступают за отмену восьмичасового рабочего дня и сохранения действующей нормы об ограничении труда 48-ми часами в неделю. Они также выступают за сокращение с 11 до 9:00 зафиксированной в законодательстве нормы обязательной перерыва между рабочими днями. Профсоюзы - против, потому что опасаются фактического увеличения рабочего времени для работников.

Совет экономических экспертов передал свои выводы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). Реформа трудового законодательства - одна из тем переговоров о создании коалиции "Ямайка" в составе христианских демократов, "зеленых" и свободных демократов в Бундестаге нового созыва.

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