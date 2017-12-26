Маск заявив, що він марсіанин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Видання The Wired опублікувало різдвяний лист Ілона Маска, нібито отримане від "анонімного джерела" У листі засновник Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink і Boring Company звернувся до "землян, які живуть за земним часом", і зізнався, що він марсіанин, передає УНН.
"У мене зовсім інші відносини з часом, але не тільки тому, що я марсіанин. Жартую, напевно. Не переживайте про це. Але навіть я не можу заперечувати, що все рухається вперед", - написав Маск.
У листі Маск перерахував досягнення своїх компаній з моменту їх існування так, нібито вони його діти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ілон Маск випадково розкрив свій номер телефону
- Space X, 15 років: "Вона росте дуже швидко, не тільки запустила 12 ракет до МКС, а й представила детальний план колонізації Марса".
- Tesla, 14 років: "Цей хлопець просто чудо, зі своїм скляним дахом, передовим сенсорним інтерфейсом і іншими фішками. Упевнений, 400 тисяч осіб, що оформили попереднє замовлення автомобіля, погодяться зі мною".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Tesla створить схеми штучного інтелекту для безпілотних авто
- OpenAI і Neuralink, два роки і рік: "Я завжди мріяв об'єднати наші мізки з комп'ютерами і радий, що мої найменші хлопчики присвятили себе цьому".
The Boring Company, рік: "Мені подобається, що коли його старий вирішить відвідати свого малюка під землею, йому не доведеться зіткнутися з вбивцями або просто іншими людьми".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маск спрогнозував повстання машин
На завершення Маск побажав усім, щоб у них були такі ж "інноваційні, наповнені і багаті життя".