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Маск заявив, що він марсіанин

Київ • УНН

 • 17881 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Видання The Wired опублікувало різдвяний лист Ілона Маска, нібито отримане від "анонімного джерела" У листі засновник Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink і Boring Company звернувся до "землян, які живуть за земним часом", і зізнався, що він марсіанин, передає УНН.

Маск заявив, що він марсіанин

"У мене зовсім інші відносини з часом, але не тільки тому, що я марсіанин. Жартую, напевно. Не переживайте про це. Але навіть я не можу заперечувати, що все рухається вперед", - написав Маск.

У листі Маск перерахував досягнення своїх компаній з моменту їх існування так, нібито вони його діти.

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- Space X, 15 років: "Вона росте дуже швидко, не тільки запустила 12 ракет до МКС, а й представила детальний план колонізації Марса".

- Tesla, 14 років: "Цей хлопець просто чудо, зі своїм скляним дахом, передовим сенсорним інтерфейсом і іншими фішками. Упевнений, 400 тисяч осіб, що оформили попереднє замовлення автомобіля, погодяться зі мною".

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- OpenAI і Neuralink, два роки і рік: "Я завжди мріяв об'єднати наші мізки з комп'ютерами і радий, що мої найменші хлопчики присвятили себе цьому".

The Boring Company, рік: "Мені подобається, що коли його старий вирішить відвідати свого малюка під землею, йому не доведеться зіткнутися з вбивцями або просто іншими людьми".

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На завершення Маск побажав усім, щоб у них були такі ж "інноваційні, наповнені і багаті життя".

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