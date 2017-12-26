Маск заявил, что он марсианин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Издание The Wired опубликовало рождественско письмо Илона Маска, якобы полученное от "анонимного источника". В письме основатель Space X, Tesla, OpenAI, Neuralink и Boring Company обратился к "землянам, живущих по земному времени", и признался, что он марсианин, передает УНН.
"У меня совсем другие отношения со временем, но не только потому, что я марсианин. Шучу, наверное. Не переживайте об этом. Но даже я не могу отрицать, что все движется вперед", - написал Маск.
В письме Маск перечислил достижения своих компаний с момента их существования так, как будто они его дети.
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- Space X, 15 лет: "Она растет очень быстро, не только запустила 12 ракет к МКС, но и представила детальный план колонизации Марса".
- Tesla, 14 лет: "Этот парень просто чудо, со своей стеклянной крышей, передовым сенсорным интерфейсом и другими фишками. Уверен, 400 тыс. лиц, оформивших предварительный заказ автомобиля, согласятся со мной".
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- OpenAI и Neuralink, два года и год: "Я всегда мечтал объединить наши мозги с компьютерами и рад, что мои маленькие мальчики посвятили себя этому".
The Boring Company, год: "Мне нравится, что когда его старик решит посетить своего малыша под землей, ему не придется столкнуться с убийцами или просто другими людьми".
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В завершение Маск пожелал всем, чтобы у них были такие же "инновационные, наполненные и богатые жизни".