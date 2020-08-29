Маск сообщил об успешной имплантации чипов Neuralink в мозг свиньи

Стартап Neuralink существует уже несколько лет (впервые Маск заявил о его открытии еще в 2017 году), но с тех пор его разработчики успели представить только один проект (который, видимо, и станет основным для компании) — инвазивный нейроинтерфейс. В его основе — 3072 микроэлектрода, которые расположены на 96 гибких нитях (по 32 электрода на каждой) и прикреплены к подложке-чипу. Устройство имплантируется в мозг инвазивно (то есть, связано с проникновением через естественные внешние барьеры организма — кожу, слизистые оболочки, — ред.), но в будущем Маск обещал, что провести нити к коре головного мозга можно будет с помощью лазера.

В новом устройстве (его размер — 2,3 × 0,8 миллиметра) электродов в три раза меньше — 1024. Чип, к которому присоединены электроды, имплантируется под кожу: к устройству идет магнитная зарядка, а само устройство заряжается за ночь.

Все считывание электрической активности происходит в самом чипе, а данные из него (и в него) передаются в беспроводном режиме: для контроля устройства будет разработано приложение для смартфона. Радиус работы — 5-10 метров.

Работу устройства Маск показал на свинье, которой вживили электроды за два месяца до презентации. Во время демонстрации все электроды регистрировали активность коры и наблюдать ее можно было в реальном времени. Также в презентации участвовала свинья, которой также вживили электроды, но потом достали их: свинья чувствовала себя хорошо.

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Также Маск показал и робота-хирурга: о нем он говорил еще в прошлом году. Робот будет отвечать за внедрение чипа. Пока неясно, будет ли он имплантировать устройство самостоятельно или под наблюдением нейрохирурга, как было объявлено ранее.

В прошлом году Маск сообщал, что устройство предназначено для людей с полным параличом. Сейчас функционал устройства сильно расширился: в планах компании — изучение активности мозга при депрессии, тревожности, травмах головного мозга, потере слуха, инсультах и зависимостях и других заболеваниях, а также — их потенциальное лечение. Также Маск заявил, что с помощью интерфейса можно будет управлять другими устройствами — например, смартфоном.

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