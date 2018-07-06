В Словакии задержали 6 украинцев по подозрению в организации договорных матчей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Дисциплинарный совет Словацкого футбольного союза в понедельник открыл дело против 11 игроков и одного тренера команд двух словацких футбольных лиг по подозрению в манипулировании результатами матчей. Об этом сообщает издание Sport, передает УНН.
Отмечается, что задержанные подозреваются в осуществлении противозаконной деятельности в течение трех сезонов в двух высших дивизионах чемпионата Словакии. Этой информацией поделились с журналистами на пресс-конференции президент словацкого футбольного союза Ян Ковачик и менеджер Петер Дедик.
"Словацкий футбольный союз не будет закрывать глаза на коррупцию, которая, к несчастью, еще присутствует в нашем спорте. Мы должны позаботиться о добром имени словацкого футбола. Сейчас мы еще не можем огласить конкретные результаты расследования, но обязательно сделаем это", — заявил Ян Ковачик.
"В сотрудничестве с Национальным комитетом по борьбе с коррупцией нам удалось выявить манипуляции с результатами как минимум шести матчей словацкого первенства, организованных для получения прибыли от ставок в букмекерских конторах. Организаторами были шесть человек из Украины, которые в результате полицейской операции были арестованы и сейчас находятся под стражей", — добавил менеджер Петер Дедик.
Отмечается, что под подозрение попали матчи с участием клубов высшего дивизиона - "Жилины", "Тренчин" и "Златы Моравце". Пока ни один из подозреваемых в соучастии игроков не является членом национальной сборной Словакии, которая будет соперником Украины в групповом раунде Лиги наций.
Напомним, Нацполиция Украины расследует громкое уголовное производство по факту проведения договорных матчей. В деле фигурирует около 30 отечественных футбольных клубов и более 300 человек.
Трем из них уже сообщили о подозрении.
Тем временем, эксперты уверены, что те, кто привык зарабатывать на "договорняках" в Украине, после громкого расследования НПУ, могут искать пути выхода со своими схемами на международную арену.
Отметим, что ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что правовая оценка будет дана действиям каждого, кто все это время принимал участие в договорных матчах.