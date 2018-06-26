Поліція проводить обшуки в 11 областях у справі про договірні матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні зранку, 26 червня, в 11 областях України розпочалися санкціоновані обшуки у справі про договірні матчі. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська.
"Розпочалося одночасно проведення санкціонованих обшуків на території 11 областей України у справі про футбольну корупцію", - сказала вона.
Інформації про затриманих у межах проведення згаданих слідчих дій наразі немає, додала Калиновська.
Нагадаємо, за словами заступника першого заступника голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М.Паламарчука, розслідування договірних матчів в Україні може вийти на міжнародну арену.
Як писав УНН, у справі про договірні футбольні матчі вже вручено три підозри.
Загалом, таке масштабне кримінальне провадження за фактом проведення договірних матчів - перше в історії незалежної України. Разом з тим, така проблема, на жаль, притаманна багатьом країнам світу. Не так давно, до прикладу, через договірні футбольні матчі в Іспанії арештували 24 людини.