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Поліція проводить обшуки в 11 областях у справі про договірні матчі

Поліція проводить обшуки в 11 областях у справі про договірні матчі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні зранку, 26 червня, в 11 областях України розпочалися санкціоновані обшуки у справі про договірні матчі. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська.

"Розпочалося одночасно проведення санкціонованих обшуків на території 11 областей України у справі про футбольну корупцію", - сказала вона.

Інформації про затриманих у межах проведення згаданих слідчих дій наразі немає, додала Калиновська.

Нагадаємо, за словами заступника першого заступника голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М.Паламарчука, розслідування договірних матчів в Україні може вийти на міжнародну арену.

Як писав УНН, у справі про договірні футбольні матчі вже вручено три підозри.

Загалом, таке масштабне кримінальне провадження за фактом проведення договірних матчів - перше в історії незалежної України. Разом з тим, така проблема, на жаль, притаманна багатьом країнам світу. Не так давно, до прикладу, через договірні футбольні матчі в Іспанії арештували 24 людини.

Українські Національні Новини

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