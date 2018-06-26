Полиция проводит обыски в 11 областях по делу о договорных матчах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня утром, 26 июня, в 11 областях Украины начались санкционированные обыски по делу о договорных матчах. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталья Калиновская.
"Началось одновременно проведение санкционированных обысков на территории 11 областей Украины по делу о футбольной коррупции", - сказала она.
Информации о задержанных в рамках проведения упомянутых следственных действий пока нет, добавила Калиновская.
Напомним, по словам заместителя первого заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Н.Паламарчук, расследование договорных матчей в Украине может выйти на международную арену.
Как писал УНН, в деле о договорных футбольных матчах уже вручены три подозрения.
В целом, такое масштабное уголовное производство по факту проведения договорных матчей - первое в истории независимой Украины. Вместе с тем, такая проблема, к сожалению, присуща многим странам мира. Не так давно, к примеру, из-за договорных футбольных матчей в Испании арестовали 24 человека.