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Розслідування договірних матчів в Україні може вийти на міжнародну арену - нардеп

Розслідування договірних матчів в Україні може вийти на міжнародну арену - нардеп

Київ • УНН

 • 15075 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Нацполіція у розслідуванні договірних футбольних матчів рухається у правильному напрямку. Про це, зокрема, свідчить факт вручення перших підозр. Загалом, є всі передумови, що справа може завершитися розголошенням гучних прізвищ серед причетних до схем заробітку на футболі. Про це у коментарі УНН зазначив перший заступник голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук.

“По-перше, порушена кримінальна справа, по друге — я переконаний, що кінець цій справі буде однозначно, і ми почуємо прізвища. Переконаний у цьому і не виключаю, що це будуть гучні прізвища”, — сказав він.

Нардеп зауважив, що і ФФУ, і правоохоронці зацікавлені у тому, аби навести лад в українському футболі.

Паламарчук також не виключив, що кримінальне провадження стосовно догорвіних матчів може вийти на міжнародну арену.

“ФФУ в особі Павелка якраз клопоче, щоб Нацполіція провела розслідування якомога швидше. Сам факт того, що вже виявили проблему, порушили кримінальні справи, що вже вручені підозри — говорить про те, що правоохоронці працюють. Переконаний, що ФФУ і правоохоронці зацікавлені, щоб навести лад у футболі.

Також ми можемо чекати виходу на міжнародну арену цієї справи. Якщо буде доведено, що там були футбольні клуби, які причетні, і які, водночас, грали на міжнародній арені — звичайно. Чекаємо ходу і кінця розслідування”, — додав він.

Як писав УНН, у справі про договірні футбольні матчі вже вручено три підозри

Загалом, таке масштабне кримінальне провадження за фактом проведення договірних матчів — перше в історії незалежної України. Разом з тим, така проблема, на жаль, притаманна багатьом країнам світу. Не так давно, до прикладу, через договірні футбольні матчі в Іспанії арештували 24 людини.

Українські Національні Новини

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