Расследование договорных матчей в Украине может выйти на международную арену - нардеп

"Во-первых, возбуждено уголовное дело, во-вторых - я убежден, что конец этому делу будет однозначно, и мы услышим фамилии. Убежден в этом и не исключаю, что это будут громкие фамилии", - сказал он.

Нардеп отметил, что и ФФУ, и правоохранители заинтересованы в том, чтобы навести порядок в украинском футболе.

Паламарчук также не исключил, что уголовное производство в отношении догорвиних матчей может выйти на международную арену.

"ФФУ в лице Павелко как раз ходатайствует, чтобы Нацполиция провела расследование как можно быстрее. Сам факт того, что уже обнаружили проблему, возбуждены уголовные дела, уже вручены подозрения - говорит о том, что правоохранители работают. Убежден, что ФФУ и правоохранители заинтересованы, чтобы навести порядок в футболе.

Также мы можем ожидать выхода на международную арену этого дела. Если будет доказано, что там были футбольные клубы, которые причастны, и которые, одновременно, играли на международной арене - конечно. Ждем хода и конца расследования", - добавил он.

Как писал УНН, по делу о договорных футбольных матчах уже вручены три подозрения.

В общем, такое масштабное уголовное производство по факту проведения договорных матчей - первое в истории независимой Украины. Вместе с тем, такая проблема, к сожалению, присуща многим странам мира. Не так давно, к примеру, з-за договорных футбольных матчей в Испании арестовали 24 человека.