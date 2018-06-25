Расследование договорных матчей в Украине может выйти на международную арену - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Нацполиция в расследовании договорных футбольных матчей движется в правильном направлении. Об этом, в частности, свидетельствует факт вручения первых подозрений. В общем, есть все предпосылки, что дело может завершиться разглашением громких фамилий среди причастных к схемам заработка на футболе. Об этом в комментарии УНН сказал первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук.
"Во-первых, возбуждено уголовное дело, во-вторых - я убежден, что конец этому делу будет однозначно, и мы услышим фамилии. Убежден в этом и не исключаю, что это будут громкие фамилии", - сказал он.
Нардеп отметил, что и ФФУ, и правоохранители заинтересованы в том, чтобы навести порядок в украинском футболе.
Паламарчук также не исключил, что уголовное производство в отношении догорвиних матчей может выйти на международную арену.
"ФФУ в лице Павелко как раз ходатайствует, чтобы Нацполиция провела расследование как можно быстрее. Сам факт того, что уже обнаружили проблему, возбуждены уголовные дела, уже вручены подозрения - говорит о том, что правоохранители работают. Убежден, что ФФУ и правоохранители заинтересованы, чтобы навести порядок в футболе.
Также мы можем ожидать выхода на международную арену этого дела. Если будет доказано, что там были футбольные клубы, которые причастны, и которые, одновременно, играли на международной арене - конечно. Ждем хода и конца расследования", - добавил он.
Как писал УНН, по делу о договорных футбольных матчах уже вручены три подозрения.
В общем, такое масштабное уголовное производство по факту проведения договорных матчей - первое в истории независимой Украины. Вместе с тем, такая проблема, к сожалению, присуща многим странам мира. Не так давно, к примеру, з-за договорных футбольных матчей в Испании арестовали 24 человека.