Нацполіція: у справі про договірні футбольні матчі вже вручено три підозри

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Слідчі Національної поліції Україні продовжують розслідувати кримінальне провадження за фактом здійснення впливу на результати офіційних спортивних змагань. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі НПУ.

“У вказаному кримінальному провадженні трьом особам повідомлено (вручено) про підозру:

— двом особам за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч.1 ст.369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України;

— одній особі за ч.1 ст.369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України”, — розповіли в НПУ.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор ГПУ, додали в Нацполіції.

“На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також прийняття законного процесуального рішення”, — резюмували в НПУ.

Нагадаємо, раніше в НПУ повідомили про те, що в рамках слідства було встановлено проведення щонайменше 50 договірних матчів між українськими футбольними клубами. За попередніми даними, до протиправних дій можуть бути причетні представники понад 30 ФК.

Ситуацію раніше прокоментував тренер української збірної Андрій Шевченко. Він закликав гравців не погоджуватися грати за домовленістю, адже це “хрест” на подальшій кар’єрі.

“...Я закликаю вас: друзі, якщо вам пропонують взяти участь в договірних матчах, подумайте про можливі негативні наслідки.
Погоджуючись на це, ви ставите під удар всю подальшу кар’єру, адже футболісти, заплямовані договірними поєдинку, не будуть викликатися до національної збірної”, — сказав Шевченко.

За словами президента Першої ліги Сергія Маркова, однією з причин, чому гравці українського футболу можуть погоджуватися на договірні матчі — є низькі гонорари.

“Одна з груп ризику в таких речах — це футболісти, що отримують маленьку заробітну плату, тобто бідні клуби. І такі футболісти — це перша мішень”, — вважає він.

За словами Президента ФФУ Андрія Павелка, в схемах організації договірних матчів була задіяна дуже велика кількість учасників, і “ниточка слідства” в цій справі повинна привести до кожного конкретного організатора договірних змагань.

“Кожен, хто сьогодні і весь цей час брав участь в цих договірних матчах, буде розслідуваний і буде дана оцінка їх діям”, — уточнив він.

Аналогічну публічну обіцянку дав керівник САП і віце-президент ФФУ Назар Холодницький.

“Кожен з нас, кожен з футбольних фанатів, кожен футболіст має розуміти — Україна має показувати fair play. Це моя мета як віце-президента Федерації футболу. Ця робота не завершується, ми будемо далі продовжувати виявляти такі ганебні факти і карати за них”, — зауважив він.

Загалом таке масштабне кримінальне провадження за фактом проведення договірних матчів — вперше в історії незалежної України. Разом з тим, така проблема, на жаль, притаманна багатьом країнам світу. Не так давно, до прикладу, через договірні футбольні матчі в Іспанії арештували 24 людини.

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