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Нацполиция: в деле о договорных футбольных матчах уже вручены три подозрения

Нацполиция: в деле о договорных футбольных матчах уже вручены три подозрения

Киев  •  УНН

 • 12116 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Следователи Национальной полиции Украины продолжают расследовать уголовное производство по факту оказания влияния на результаты официальных спортивных соревнований. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе НПУ.

“В указанном уголовном производстве трем лицам сообщено (вручено) о подозрении:

— двум лицам по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч.1 ст.369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины;

— одному лицу по ч.1 ст.369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) Уголовного кодекса Украины”, — рассказали в НПУ.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокурор ГПУ, добавили в Нацполиции.

“В настоящее время в уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства, а также принятие законного процессуального решения”, — резюмировали в НПУ.

Напомним, ранее в НПУ сообщили о том, что в рамках следствия было установлено проведение не менее 50 договорных матчей между украинскими футбольными клубами. По предварительным данным, к противоправным действиям могут быть причастны представители более 30 ФК.

Ситуацию ранее прокомментировал тренер украинской сборной Андрей Шевченко. Он призвал игроков не соглашаться играть по договоренности, ведь это “крест” на дальнейшей карьере.

“...Я призываю вас: друзья, если вам предлагают принять участие в договорных матчах, подумайте о возможных негативных последствиях. Соглашаясь на это, вы ставите под удар всю дальнейшую карьеру, ведь футболисты, запятнанные договорными поединка, не будут вызываться в национальную сборную”, — сказал Шевченко.

По словам президента Первой лиги Сергея Маркова, одна из причин, почему игроки украинского футбола могут соглашаться на договорные матчи, — низкие гонорары.

“Одна из групп риска в таких вещах — это футболисты, которые получают маленькую заработную плату, то есть бедные клубы. И такие футболисты — это первая мишень”, - считает он.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко, в схемах организации договорных матчей было задействовано очень большое количество участников, и “ниточка следствия” в этом деле должна привести к каждому конкретному организатору договорных соревнований.

“Каждый, кто сегодня и все это время принимал участие в этих договорных матчах, будет расследован и будет дана оценка их действиям”, — уточнил он.

Аналогичное публичное обещание дал руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий.

“Каждый из нас, каждый из футбольных фанатов, каждый футболист должен понимать — Украина должна показывать fair play. Это моя цель как вице-президента Федерации футбола. Эта работа не заканчивается, мы будем дальше продолжать выявлять такие позорные факты и наказывать за них”, - отметил он.

В целом такое масштабное уголовное производство по факту проведения договорных матчей — впервые в истории независимой Украины. Вместе с тем, такая проблема, к сожалению, присуща многим странам мира. Не так давно, к примеру, из-за договорных футбольных матчей в Испании арестовали 24 человека.

Украинские Национальные Новости

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