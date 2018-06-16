Капітан клубу іспанської Сегунди заарештований за договірні матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Іспанії розгорівся скандал через участь в договірних футбольних матчах групи людей серед яких присутній футболіст Сегунди, передає УНН з посиланням на Marca і El Mundo.
Поліція Іспанії заарештувала групу осіб, підозрюваних в організації договірних матчів. Із списку 24-х персон значиться і капітан ФК “Альмерія” Хорхе Морсільо.
32-річний центрбек підозрюється в організації договірного матчу “Альмерія” — “Настик” в січні цього року. Спортсмен був затриманий в аеропорту незадовго до відльоту разом з родиною у відпустку до Венеції.
Примітно, що за матеріалами слідства, футболіст забезпечив потрібний результат для злочинного угруповання, що займається договірними в Сегунді Б і вищому жіночому дивізіоні. Її ватажком вважається Еміліо Пінто, який теж був заарештований на цьому тижні.
Таким чином, арешт зробив уродженця Валенсії першим професійним футболістом Прімери або Сегунди, який буде заарештований за участь в договірних поєдинках.
Варто зазначити, що раніше Морсільо виступав за “Алавес” і “Райо Вальєкано”.