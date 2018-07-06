У Словаччині затримали 6 українців за підозрою в організації договірних матчів

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 53932 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 110253 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 103049 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 131145 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106649 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120933 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161313 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190145 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295881 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167326 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 32496 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 31661 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 22308 перегляди
Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті: Зеленський після доповіді Сирського

25 березня, 18:38 • 20489 перегляди
До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

До 2,5 років необхідно, щоб знову “поставити на ноги” ЗАЕС - Зеленський

25 березня, 18:46 • 17993 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 131146 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165467 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295883 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225931 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31551 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52423 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57101 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55347 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69561 перегляди
Актуальне
У Словаччині затримали 6 українців за підозрою в організації договірних матчів

У Словаччині затримали 6 українців за підозрою в організації договірних матчів

Київ • УНН

 • 9229 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Дисциплінарна рада Словацького футбольного союзу в понеділок відкрила справу проти 11 гравців і одного тренера команд двох словацьких футбольних ліг за підозрою в маніпулюванні результатами матчів. Про це повідомляє видання Sport, передає УНН.

Відзначається, що затримані підозрюються в здійсненні протизаконної діяльності протягом трьох сезонів в двох вищих дивізіонах чемпіонату Словаччини. Цією інформацією поділилися з журналістами на прес-конференції президент словацького футбольного союзу Ян Ковачик і менеджер Петер Дедик.

"Словацький футбольний союз не буде закривати очі на корупцію, яка, на жаль, ще присутня в нашому спорті. Ми повинні подбати про добре ім'я словацького футболу. Зараз ми ще не можемо оголосити конкретні результати розслідування, але обов'язково зробимо це", - заявив Ян Ковачик.

"У співпраці з Національним комітетом по боротьбі з корупцією нам вдалося виявити маніпуляції з результатами як мінімум шести матчів словацької першості, організованих для отримання прибутку від ставок в букмекерських конторах. Організаторами були шість осіб з України, яких в результаті поліцейської операції було заарештовано і зараз вони перебувають під вартою", - додав менеджер Петер Дедик.

Відзначається, що під підозру потрапили матчі за участю клубів вищого дивізіону - "Жиліни", "Тренчин" і "Злати Моравце". Поки що жоден з підозрюваних у співучасті гравців не є членом національної збірної Словаччини, яка буде суперником України в груповому раунді Ліги націй.

Нагадаємо, Нацполіція України розслідує гучну кримінальну провадження за фактом проведення договірних матчів. У справі фігурує близько 30 вітчизняних футбольних клубів і більше 300 осіб.

Трьом з них вже повідомили про підозру.

Тим часом експерти впевнені, що ті, хто звик заробляти на "договорняках" в Україні, після гучного розслідування НПУ, можуть шукати шляхи виходу зі своїми схемами на міжнародну арену.

Відзначимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що правова оцінка буде дана діям кожного, хто весь цей час брав участь в договірних матчах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.58
Bitcoin
$87,215.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,049.81
Ethereum
$2,049.10