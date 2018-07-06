У Словаччині затримали 6 українців за підозрою в організації договірних матчів

Відзначається, що затримані підозрюються в здійсненні протизаконної діяльності протягом трьох сезонів в двох вищих дивізіонах чемпіонату Словаччини. Цією інформацією поділилися з журналістами на прес-конференції президент словацького футбольного союзу Ян Ковачик і менеджер Петер Дедик.

"Словацький футбольний союз не буде закривати очі на корупцію, яка, на жаль, ще присутня в нашому спорті. Ми повинні подбати про добре ім'я словацького футболу. Зараз ми ще не можемо оголосити конкретні результати розслідування, але обов'язково зробимо це", - заявив Ян Ковачик.

"У співпраці з Національним комітетом по боротьбі з корупцією нам вдалося виявити маніпуляції з результатами як мінімум шести матчів словацької першості, організованих для отримання прибутку від ставок в букмекерських конторах. Організаторами були шість осіб з України, яких в результаті поліцейської операції було заарештовано і зараз вони перебувають під вартою", - додав менеджер Петер Дедик.

Відзначається, що під підозру потрапили матчі за участю клубів вищого дивізіону - "Жиліни", "Тренчин" і "Злати Моравце". Поки що жоден з підозрюваних у співучасті гравців не є членом національної збірної Словаччини, яка буде суперником України в груповому раунді Ліги націй.

Нагадаємо, Нацполіція України розслідує гучну кримінальну провадження за фактом проведення договірних матчів. У справі фігурує близько 30 вітчизняних футбольних клубів і більше 300 осіб.

Трьом з них вже повідомили про підозру.

Тим часом експерти впевнені, що ті, хто звик заробляти на "договорняках" в Україні, після гучного розслідування НПУ, можуть шукати шляхи виходу зі своїми схемами на міжнародну арену.

Відзначимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що правова оцінка буде дана діям кожного, хто весь цей час брав участь в договірних матчах.