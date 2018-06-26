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Эксперт увидел связь между договорным матчем в Испании и "футбольным" делом в Украине

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Масштабное расследование украинских правоохранителей дела о “договорных матчах” обязательно будет доведено до конца. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Кирилл Сазонов.

“На сегодня есть все предпосылки говорить о продолжении расследования этого громкого дела, ведь помимо заявлений уже есть врученные подозрения. Это говорит о том, что рано или поздно соответствующие дела таки окажутся в суде. Я уверен. И тогда мы, учитывая, конечно же, позицию наших судов и работу адвокатов, можем рассчитывать на логическое завершение процесса. Но то, что работа ведется — это факт, и это не может не радовать”, — считает он.

Как известно, масштабное уголовное производство по факту проведения договорных матчей — первое в истории независимой Украины. Вместе с тем, такая проблема присуща многим странам мира. Не так давно испанские букмекеры заподозрили договорной характер матча “Уэска-Химнастик”, состоявшийся в мае текущего года. Речь шла о подозрительно больших суммах ставок на игру, в том числе и из Украины.

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По мнению Сазонова, те, кто привык зарабатывать на "договорняках" в Украине, теперь, после громкого расследования НПУ, могут искать пути выхода со своими схемами на международную арену.

“Футбол, когда в него играют дети во дворе, он совершенно безобиден и невинен. Но когда это крупные матчи, где задействованы большие деньги — конечно же, в таком процессе будут и махинации, и аферы. Там, где крутятся большие деньги, обязательно есть тот, кто хочет на этом заработать. Это касается любого вида спорта и любой страны.

В связи с этим люди, которые привыкли работать в Украине на этих схемах („договорные матчи“ — ред.), имеют интерес и связи в данной отрасли. И здесь, видимо, они хотели получить выгоду от работы с теми букмекерскими конторами, которые имели отношение к матчу в Испании (Уэска — Химнастик — ред.). Тот, кто привык сидеть на этих деньгах — найдет возможность выхода на международную арену”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, как писал УНН, сегодня в деле о договорных матчах прошла вторая большая волна обысков в 11 областях Украины.

Отметим, что ранее президент ФФУ Андрей Павелко пообещал, что правовая оценка будет дана действиям каждого, кто все это время принимал участие в договорных матчах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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