Експерт побачив зв'язок між договірним матчем в Іспанії і "футбольною" справою в Україні

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Масштабне розслідування українських правоохоронців справи про "договірні матчі" обов'язково буде доведено до кінця. Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Кирило Сазонов.

"На сьогодні є всі передумови говорити про продовження розслідування цієї гучної справи, адже крім заяв вже є вручені підозри. Це говорить про те, що рано чи пізно відповідні справи таки виявляться в суді. Я впевнений. І тоді ми, враховуючи, звичайно ж, позицію наших судів і роботу адвокатів, можемо розраховувати на логічне завершення процесу. Але те, що робота ведеться - це факт, і це не може не радувати", - вважає він.

Як відомо, масштабне кримінальне провадження за фактом проведення договірних матчів - перше в історії незалежної України. Разом з тим, така проблема властива багатьом країнам світу. Не так давно іспанські букмекери запідозрили договірний характер матчу "Уеска-Хімнастік", що відбувся в травні поточного року. Йшлося про підозріло великі суми ставки на гру, зокрема і з України.

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На думку Сазонова, ті, хто звик заробляти на "договорняках" в Україні, тепер, після гучного розслідування НПУ, можуть шукати шляхи виходу зі своїми схемами на міжнародну арену.

"Футбол, коли в нього грають діти у дворі, він абсолютно нешкідливий і невинний. Але коли це великі матчі, де задіяні великі гроші - звичайно ж, в такому процесі будуть і махінації, і афери. Там, де крутяться великі гроші, обов'язково є той, хто хоче на цьому заробити. Це стосується будь-якого виду спорту і будь-якої країни.

У зв'язку з цим люди, які звикли працювати в Україні на цих схемах ("договірні матчі" - ред.), мають інтерес і зв'язки в цій галузі. І тут, мабуть, вони хотіли отримати вигоду від роботи з тими букмекерськими конторами, які мали відношення до матчу в Іспанії (Уеска - Хімнастік - ред.). Той, хто звик сидіти на цих грошах - знайде можливість виходу на міжнародну арену", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, як писав УНН, сьогодні в справі про договірні матчі пройшла друга велика хвиля обшуків в 11 областях України.

Відзначимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що правова оцінка буде дана діям кожного, хто весь цей час брав участь в договірних матчах.

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