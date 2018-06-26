Український слід помітили у договірному матчі іспанських футбольних команд

Так, матч виявився під підозрою через аномально високі ставки, які були зроблені на цю гру. Багато з них перевищували 10 тисяч євро. При цьому низка великих ставок на гру були зроблені і з України.

Уточнюється, що активно ставки на матч почали з’являтися за півтори години до початку поєдинку.

Відзначивши перші сигнали тривоги, 30 з 52 найбільших букмекерів в світі прийняли рішення про блокування ставок на матч.

Ситуацію прокоментував голова Комітету з етики та чесної гри ФФУ Фраческо Бранка. Він зазначив, що котирування на матч ще до його початку були абсолютно аномальними. За його словами, організатори договірної гри, мабуть, розраховували отримати вигоду в розмірі близько 10 млн євро.

Бранка уточнив, що ставки на матч були зроблені відразу з декількох українських міст — Києва, Полтави, Харкова, Миколаєва та Одеси. Також великі ставки на цю гру були зафіксовані і з Азії.

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У статті згадується, що в Україні нещодавно оприлюднили факт гучного розслідування договірних матчів серед футбольних клубів. За попередньою інформацією Нацполіції, в договірних схемах можуть бути задіяні близько 35 ФК зі всієї України і в цілому близько 330 осіб.

Нагадаємо, як писав УНН, в справі про договірні матчі, українські правоохоронці вже оголосили підозру 3 особам.

Сьогодні слідчі заходи в рамках вказаної кримінальної виробництва проводяться одночасно в 11 областях України.

За словами президента Першої ліги Сергія Маркова, одна з причин, чому гравці українського футболу можуть погоджуватися на договірні матчі, — низькі гонорари.

“Одна з груп ризику в таких речах — це футболісти, які отримують маленьку заробітну плату, тобто бідні клуби. І такі футболісти — це перша мішень”, — вважає він.

За словами президента ФФУ Андрія Павелко, в схемах організації договірних матчів була задіяна дуже велика кількість учасників, і “ниточка слідства” в цій справі повинна привести до кожного конкретного організатора договірних змагань.

“Кожен, хто сьогодні і весь цей час брав участь в цих договірних матчах, буде розслідуваний і буде дана оцінка його діям”, — уточнив він.

Аналогічну публічну обіцянку дав керівник САП і віце-президент ФФУ Назар Холодницький.

“Кожен з нас, кожен з футбольних фанатів, кожен футболіст повинен розуміти — Україна повинна показувати fair play. Це моя мета як віце-президента Федерації футболу. Ця робота не закінчується, ми будемо далі продовжувати виявляти такі ганебні факти і карати за них”, - зазначив він.