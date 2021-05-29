В штабе Тихановской оценили возможную помощь Беларуси в 10 млрд долларов

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“То, что предлагает сейчас Европейский союз, объем помощи составляет около 3 млрд евро (около 3,65 млрд долларов). По нашим оценкам, участие других заинтересованных игроков — национальных правительств, международных организаций — увеличит этот пакет помощи для Белоруссии до 10 млрд долларов (около 8,2 млрд евро. — ред.)”, — сказал Ковалевский.

Напомним

Ранее в Еврокомиссии разработали план экономической помощи республике на сумму не менее 3 млрд евро в случае смены власти. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что пакет будет заморожен, пока Беларусь “не станет демократической”.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, что это способ блока показать его поддержку “становления демократической Беларуси”.

В частности, Еврокомиссия предусматривает предоставление помощи по трем направлениям: восстановление экономики, поддержка структурных реформ и повышения конкурентоспособности, инвестиции в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.

После того, как Белоруссия вступит на путь демократического перехода, ЕС предложит республике двустороннее рамочное соглашение, которое укрепит их долгосрочные отношения.

Работа над пакетом помощи республике началась еще в прошлом году, после того, как в стране в августе 2020 прошли выборы президента, которые ЕС не признал легитимными. Тогда победил Александр Лукашенко, но на Западе считали результаты сфальсифицированными.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Санкции ЕС против Беларуси

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.

Как отметил глава дипломатии Жозеп Боррель, санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа.

Прекращение полетов над Беларусью

Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В частности, начиная с 29 мая Украина также закрыла небо для самолетов из Беларуси.