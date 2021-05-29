У штабі Тихановської оцінили можливу допомогу Білорусі в 10 млрд доларів

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“Те, що пропонує зараз Європейський союз, обсяг допомоги становить близько 3 млрд євро (близько 3,65 млрд доларів). За нашими оцінками, участь інших зацікавлених гравців — національних урядів, міжнародних організацій — збільшить цей пакет допомоги для Білорусії до 10 млрд доларів (близько 8,2 млрд євро. — ред.)”, — сказав Ковалевський.
Нагадаємо
Раніше в Єврокомісії розробили план економічної допомоги республіці на суму не менше 3 млрд євро в разі зміни влади. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен уточнила, що пакет буде заморожений, поки Білорусь “не стане демократичною”.
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель пояснив, що це спосіб блоку показати його підтримку “становлення демократичної Білорусі”.
Зокрема, Єврокомісія передбачає надання допомоги за трьома напрямками: відновлення економіки, підтримка структурних реформ і підвищення конкурентоспроможності, інвестиції в інфраструктуру, екологічну та цифрову трансформацію.
Після того, як Білорусія вступить на шлях демократичного переходу, ЄС запропонує республіці двостороннє рамкова угода, яка зміцнить їх довгострокові відносини.
Робота над пакетом допомоги республіці почалася ще в минулому році, після того, як в країні в серпні 2020 року пройшли вибори президента, які ЄС не визнав легітимними. Тоді переміг Олександр Лукашенко, але на Заході вважали результати сфальсифікованими.
Контекст
Чергове загострення країн Заходу і Білорусі відбулося після того, як в Мінську 23 травня сів лайнер авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Екіпаж отримав повідомлення про бомбу на борту від Мінська і прийняв рішення сідати там же. Але перевірка літака не виявила нічого небезпечного.
На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.
Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.
Заборона авіасполучення з Білоруссю
Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Белавіа” до свого авіапростору і аеропортів.
При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.
Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Зокрема, починаючи з 29 травня Україна також закрила небо для літаків з Білорусі.