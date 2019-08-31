В Севастополе чернобыльцы жалуются на плохое медицинское обслуживание оккупационных властей

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21821 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115415 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126178 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117533 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122833 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126856 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151896 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150878 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140764 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 198007 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В Севастополе чернобыльцы жалуются на плохое медицинское обслуживание оккупационных властей

В Севастополе чернобыльцы жалуются на плохое медицинское обслуживание оккупационных властей

Киев  •  УНН

 • 10943 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Севастополе ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны-ядерщики провели собрание по случаю 70-летия испытания первой атомной бомбы, которая была изготовлена еще в советские времена. Как сообщает корреспондент Крим.Реалии, ветераны жаловались на российское оккупационное правительство Севастополя и плохое медицинское обслуживание, передает УНН.

“В этой стране мы должны всего добиваться. В кабинет не пригласят и не дадут. Ты должен доказать, что ты не козел, что ты ликвидатор, ядерщик”, — пожаловался участник ядерных испытаний на Новой Земле Анатолий Борисов.

Руководитель общественной организации “Союз „Чернобыль“ Севастополь” Анатолий Олейник возмутился также возмутился состоянием медицины в городе.

“У нас чиновничьи барьеры, хамство в больнице. В 14-м году еще нормально было, в 15-м наехали с материка молодежь борзая, врачи не умеют лечить, чиновники не знают своей работы. В больницу не положат. У нас умер недавно активист, при вскрытии оказалось, что лечили не от того”, — сказал Анатолий Олийнык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ сообщили, что радиация попала в организм врача не из-за взрыва ракеты, а с едой

Представители российской оккупационной власти Севастополя на собрание не явились. Местные СМИ также отсутствовали.

Комментариев департамента здравоохранения города на данный момент нет.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в советском Казахстане прошли первые испытания ядерной бомбы.

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Напомним, в Украине усилен мониторинг радиации после взрыва на полигоне в России.

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