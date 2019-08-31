У Севастополі чорнобильці скаржаться на погане медичне обслуговування окупаційної влади

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Севастополі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та ветерани-ядерники провели збори з нагоди 70-річчя випробування першої атомної бомби, що була виготовлена ще в радянські часи. Як повідомляє кореспондент Крим.Реаліі, ветерани скаржилися на російський окупаційний уряд Севастополя і погане медичне обслуговування, передає УНН.