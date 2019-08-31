У Севастополі чорнобильці скаржаться на погане медичне обслуговування окупаційної влади
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Севастополі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та ветерани-ядерники провели збори з нагоди 70-річчя випробування першої атомної бомби, що була виготовлена ще в радянські часи. Як повідомляє кореспондент Крим.Реаліі, ветерани скаржилися на російський окупаційний уряд Севастополя і погане медичне обслуговування, передає УНН.
“У цій країні ми повинні всього добиватися. До кабінету не запросять і не дадуть. Ти повинен довести, що ти не козел, що ти ліквідатор, ядерник”, — поскаржився учасник ядерних випробувань на Новій Землі Анатолій Борисов.
Керівник громадської організації “Союз „Чорнобиль“ Севастополь” Анатолій Олійник обурився також обурився станом медицини в місті.
“У нас чиновницькі бар’єри, хамство в лікарні. У 14-му році ще нормально було, в 15-м наїхали з материка молоді хорти, лікарі не вміють лікувати, чиновники не знають своєї роботи. У лікарню не покладуть. У нас помер недавно активіст, при розтині виявилося, що лікували не від того”, — сказав Анатолій Олійник.
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Представники російської окупаційної влади Севастополя на збори не з’явилися. Місцеві ЗМІ також були відсутні.
Коментарів департаменту охорони здоров’я міста на даний момент немає.
29 серпня 1949 року на Семипалатинському полігоні в радянському Казахстані пройшли перші випробування ядерної бомби.
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Нагадаємо, в Україні посилено моніторинг радіації після вибуху на полігоні в Росії.