В Сербии задержали трех офицеров косовской полиции

Детали

Премьер-министр Косово Альбина Курти потребовал освободить трех полицейских. Он сказал, что их арестовали в 300 метрах от границы с Сербией, на территории Косово.

"Вход сербских сил на территорию Косово является агрессией и направлен на эскалацию и дестабилизацию", - отметил Курти.

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич заявил, что трое полицейских были арестованы "на расстоянии 1,8 километра от границы, на территории Сербии вблизи села Гнилица". Он также обвинил Курти в разжигании конфликтов.

"Мы находимся на распутье, будет ли у нас мир или нет... и есть один человек на Балканах, который хочет разжигать конфликты любой ценой, и это Альбин Курти", - сказал Вучич.

Он отверг обвинения Курти в том, что сербская полиция вошла в Косово, сказав: "Они даже не ступали туда". Вучич сказал, что Белград готов предоставить все доказательства и допустить международное расследование этих арестов.

Напомним

После ареста Милуна Миленковича-Луне, который является одним из лидеров формирования "Гражданская защита" и с которым связывают нападение на полицию и на силы НАТО, в Косово снова вспыхнули протесты. Этнические сербы в городе Северная Митровица, забросали косовскую полицию камнями и заблокировали движение.

До этого, 29 мая этнические сербы на севере Косово пытались захватить здания местных органов власти с помощью полиции, куда на прошлой неделе зашли чиновники албанского происхождения.

По запросу НАТО Турция направила дополнительные силы в Косово, чтобы унять напряжённость в стране.