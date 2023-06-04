Анкара направить турецькі війська в Косово на запит НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Туреччина направить додаткові сили до Косова у відповідь на недавню напруженість в країні, інформує Anadolu, передає УНН.
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"У зв'язку з недавніми подіями в Косово батальйон коммандос, який входить до складу нашої 65-ї мотопіхотної бригади, який раніше був приписаний до сил НАТО в Косово, був призначений як резерв на запит командування об'єднаних сил НАТО в Неаполі", - йдеться у повідомленні.
У заяві йдеться, що Туреччина продовжує вносити внесок у регіональний та глобальний мир та стабільність.
Туреччина "уважно стежить" за подіями у Балканському регіоні, з яким має спільні історичні та культурні цінності, йдеться в повідомленні.
"Туреччина займає конструктивну позицію і закликає сторони до стриманості для вирішення недавніх конфліктів на півночі братнього Косова, які завдають шкоди регіональній безпеці та стабільності через діалог", - додали там.
Раніше
Напруженість охопила Косово, коли місцеві серби почали протест проти обрання етнічних албанців мерами у чотирьох муніципалітетах минулого місяця у північних муніципалітетах країни. Етнічні серби на півночі країни – друга за чисельністю етнічна група країни.
У понеділок щонайменше 30 солдатів міжнародної миротворчої місії в Косові під керівництвом НАТО отримали поранення в ході зіткнень із сербами, які протестували і намагалися перешкодити новообраному меру Звечана у північному Косові увійти до ратуші, щоб скласти присягу та приступити до своїх офіційних обов'язків.