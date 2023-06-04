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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Анкара направит турецкие войска в Косово по запросу НАТО

Киев • УНН

 • 363342 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Турция направит дополнительные силы в Косово в ответ на недавнюю напряженность в стране, информирует Anadolu, передает УНН.

Анкара направит турецкие войска в Косово по запросу НАТО

Цитата

"В связи с недавними событиями в Косово батальон коммандос, который входит в состав нашей 65-й мотопехотной бригады, который ранее был приписан к силам НАТО в Косово, был назначен в качестве резерва по запросу командования объединенных сил НАТО в Неаполе", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что Турция продолжает вносить вклад в региональный и глобальный мир и стабильность.

Турция "внимательно следит" за событиями в Балканском регионе, с которым имеет общие исторические и культурные ценности, говорится в сообщении.

"Турция занимает конструктивную позицию и призывает стороны к сдержанности для решения недавних конфликтов на севере братского Косово, которые наносят ущерб региональной безопасности и стабильности через диалог", - добавили там.

Ранее

Напряженность охватила Косово, когда местные сербы начали протест против избрания этнических албанцев мэрами в четырех муниципалитетах в прошлом месяце в северных муниципалитетах страны. Этнические сербы на севере страны – вторая по численности этническая группа страны.

В понедельник по меньшей мере 30 солдат международной миротворческой миссии в Косово под руководством НАТО получили ранения в ходе столкновений с сербами, которые протестовали и пытались помешать новоизбранному мэру Звечана в северном Косово войти в ратушу, чтобы принять присягу и приступить к своим официальным обязанностям.

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