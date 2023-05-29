Етнічні серби на півночі Косово намагалася захопити будівлі місцевих органів влади

Деталі

Зазначається, що поліція Косова та Косовські сили під керівництвом НАТО охороняли будівлю муніципалітету у Звечані, одній із чотирьох комун, де минулого місяця відбулися позачергові вибори, які здебільшого бойкотували етнічні серби. Лише етнічні албанці чи представники інших меншин обиралися на посади.

Етнічні серби на півночі Косово, які становлять більшість у цій частині країни, намагалися заблокувати нещодавно обраним етнічним албанським чиновникам доступ до муніципальних будівель. Косовська поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп і пропустити посадовців до офісів.

Контекст

Конфлікт у Косово спалахнув у 1998 році, коли сепаратисти етнічних албанців повстали проти влади Сербії, і Сербія відповіла жорстоким придушенням. Загинуло близько 13 тисяч осіб, переважно етнічних албанців. Військове втручання НАТО в 1999 році зрештою змусило Сербію вийти з цієї території. Вашингтон і більшість країн ЄС визнали Косово як незалежну державу, але Сербія, росія та Китай – ні.

США та Євросоюз активізували зусилля, щоб допомогти вирішити суперечку між Косово та Сербією. ЄС чітко дав зрозуміти Сербії та Косово, що вони повинні нормалізувати відносини, щоб просунутися у своїх намірах приєднатися до блоку.

Нагадаємо

Два сенатори США, які відвідали Пріштіну 22 травня заявили, що Косово має укласти мирну угоду з Сербією якщо планує вступити до ЄС та НАТО.