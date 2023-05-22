Косово має укласти мирну угоду з Сербією якщо планує вступити до ЄС та НАТО - сенатори США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Косово має укласти мирну угоду з Сербією за посередництва Заходу, якщо воно хоче досягти своєї мети щодо вступу до військового альянсу НАТО, заявили в понеділок два сенатори США, які відвідали Пріштіну, передає агентство Reuters, інформує УНН.
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Сенатори-демократи США Кріс Мерфі, член комітету з міжнародних відносин, і Гері Пітерс, член комітету збройних сил, закликали дві країни діяти швидко відповідно до угоди, досягнутої в березні за посередництва Європейського союзу. Вони входять до складу делегації Конгресу, яка відвідує Балкани.
«Шлях (для Косова) до НАТО та до Європейського Союзу лежить через угоду із Сербією. Це незаперечний факт», — сказав Мерфі журналістам у посольстві США у Пріштіні.
Косово, яке проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, не визнане як держава чотирма членами НАТО: Румунією, Іспанією, Грецією та Словаччиною.
Мерфі сказав, що четвірку можна переконати прийняти Косово в НАТО, якщо суперечки з Сербією будуть врегульовані. «Це залежить від того, чи буде ця угода укладена та реалізована», — додав він.
Доповнення
Незважаючи на березневу угоду щодо нормалізації відносин, на місцях не спостерігається жодного прогресу, особливо в північній частині Косова, де близько 50 000 сербів досі не признають косовської державності.
Вашингтон є головним прихильником Косова як у політичному, так і фінансовому плані. Наразі в Косові перебуває близько 4000 військовослужбовців НАТО, з яких 600 — із США для підтримки крихкого миру.
Сербія та її традиційний союзник росія не визнають незалежності Косова, а москва заблокувала заявку країни на вступ до ООН. Белград, як і раніше, вважає Косово частиною своєї території.