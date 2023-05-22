Косово должно заключить мирное соглашение с Сербией если планирует вступить в ЕС и НАТО - сенаторы США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Косово должно заключить мирное соглашение с Сербией при посредничестве Запада, если оно хочет достичь своей цели по вступлению в военный альянс НАТО, заявили в понедельник два сенатора США, посетившие Приштину, передает агентство Reuters, информирует УНН.
Детали
Сенаторы-демократы США Крис Мерфи, член комитета по международным отношениям, и Гэри Питерс, член комитета вооруженных сил, призвали две страны действовать быстро в соответствии с соглашением, достигнутым в марте при посредничестве Европейского союза. Они входят в состав делегации Конгресса, которая посещает Балканы.
«Путь (для Косово) в НАТО и в Европейский Союз лежит через соглашение с Сербией. Это неоспоримый факт», — сказал Мерфи журналистам в посольстве США в Приштине.
Косово, провозгласившее независимость от Сербии в 2008 году, не признано как государство четырьмя членами НАТО: Румынией, Испанией, Грецией и Словакией.
Мерфи сказал, что четверку можно убедить принять Косово в НАТО, если споры с Сербией будут урегулированы. «Это зависит от того, будет ли это соглашение заключено и реализовано», — добавил он.
Дополнение
Несмотря на мартовское соглашение о нормализации отношений, на местах не наблюдается никакого прогресса, особенно в северной части Косово, где около 50 000 сербов до сих пор не признают косовской государственности.
Вашингтон является главным сторонником Косово как в политическом, так и финансовом плане. Сейчас в Косово находится около 4000 военнослужащих НАТО, из которых 600 — из США для поддержания хрупкого мира.
Сербия и ее традиционный союзник россия не признают независимость Косово, а москва заблокировала заявку страны на вступление в ООН. Белград по-прежнему считает Косово частью своей территории.