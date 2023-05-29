Этнические сербы на севере Косово пыталась захватить здания местных органов власти

Детали

Отмечается, что полиция Косово и Косовские силы под руководством НАТО охраняли здание муниципалитета в Звечане, одной из четырех коммун, где в прошлом месяце состоялись внеочередные выборы, которые в основном бойкотировали этнические сербы. Только этнические албанцы или представители других меньшинств избирались на должности.

Этнические сербы на севере Косово, которые составляют большинство в этой части страны, пытались заблокировать недавно избранным этническим албанским чиновникам доступ к муниципальным зданиям. Косовская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу и пропустить чиновников в офисы.

Контекст

Конфликт в Косово вспыхнул в 1998 году, когда сепаратисты этнических албанцев восстали против властей Сербии, и Сербия ответила жестоким подавлением. Погибло около 13 тысяч человек, преимущественно этнических албанцев. Военное вмешательство НАТО в 1999 году в конце концов заставило Сербию выйти с этой территории. Вашингтон и большинство стран ЕС признали Косово как независимое государство, но Сербия, россия и Китай – нет.

США и Евросоюз активизировали усилия, чтобы помочь разрешить спор между Косово и Сербией. ЕС четко дал понять Сербии и Косово, что они должны нормализовать отношения, чтобы продвинуться в своих намерениях присоединиться к блоку.

Напомним

Два сенатора США, посетившие Приштину 22 мая заявили, что Косово должно заключить мирное соглашение с Сербией если планирует вступить в ЕС и НАТО.