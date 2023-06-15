У Сербії затримали трьох офіцерів косовської поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У середу сербські сили затримали трьох косовських поліцейських, але офіційні особи Косова та Сербії назвали різні місця арешту, звинувативши один одного в незаконному перетині кордону. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Прем’єр-міністр Косово Альбіна Курті вимагав звільнити трьох поліцейських. Він сказав, що їх заарештували за 300 метрів від кордону з Сербією, на території Косово.
"Вхід сербських сил на територію Косово є агресією і спрямований на ескалацію та дестабілізацію", - зазначив Курті.
Натомість, президент Сербії Александар Вучич заявив, що троє поліцейських були заарештовані "на відстані 1,8 кілометра від кордону, на території Сербії поблизу села Гніліца". Він також звинуватив Курті в розпалюванні конфліктів.
"Ми перебуваємо на роздоріжжі, чи буде у нас мир чи ні... і є одна людина на Балканах, яка хоче розпалювати конфлікти будь-якою ціною, і це Альбін Курті", - сказав Вучич.
Він відкинув звинувачення Курті в тому, що сербська поліція увійшла в Косово, сказавши: "Вони навіть не ступали туди". Вучич сказав, що Белград готовий надати всі докази та допустити міжнародне розслідування цих арештів.
Нагадаємо
Після арешту Мілуна Міленковича-Луне, який є одним з лідерів формування "Цивільний захист" та з яким пов'язують напад на поліцію та на сили НАТО, в Косово знову спалахнули протести. Етнічні серби у місті Північна Митровиця, закидали косовську поліцію камінням і заблокували рух.
До цього, 29 травня етнічні серби на півночі Косово намагалися захопити будівлі місцевих органів влади за допомогою поліції, куди минулого тижня зайшли посадовці албанського походження.
На запит НАТО Туреччина направила додаткові сили до Косова, щоб вгамувати напруженість в країні.