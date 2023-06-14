Серби атакують поліцію Косова: прем'єр-міністр закликає до верховенства права
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Після арешту Мілун Міленкович-Луне, з яким пов'язують напад на поліцію на півночі Косова, в країні знову спалахнули протести. Прем'єр-міністр Альбін Курті закликав до відновлення верховенства права. Про це пише УНН з посиланням на Euractiv.
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Після арешту Мілуна Міленковича-Луне, який є одним з лідерів формування "Цивільний захист" та з яким пов'язують напад на поліцію тана сили НАТО, в країні знову спалахнули протести. Етнічні серби у місті Північна Митровиця, закидали косовську поліцію камінням і заблокували рух.
У результаті нападу постраждали багато військовослужбовців, представників поліції, а також журналісти.
Прем'єр-міністр Альбін Курті закликав до відновлення верховенства права та стверджує, що час діянь злочинних угруповань на півночі країни завершується, а всі порушники безпеки повинні бути притягнуті до відповідальності.
Також міністр юстиції Косова Албулена Хаджіу закликала виявити та притягнути до відповідальності злочинців, відповідальних за порушення миру на півночі країни.
Також ситуація на півночі Косова стосується проблем торгівлі людьми, наркотиками, зброєю та незаконного майнінгу криптовалюти. Прем'єр-міністр Альбін Курті закликав до відновлення верховенства права в регіоні. Він планує залучити місію Європейського Союзу з питань верховенства права в Косово для контролю над судовими процесами.
Доповнення
29 травня етнічні серби на півночі Косово намагалися захопити будівлі місцевих органів влади за допомогою поліції, куди минулого тижня зайшли посадовці албанського походження.
На запит НАТО Туреччина направила додаткові сили до Косова, щоб вгамувати напруженість в країні.