Сербы атакуют полицию Косово: премьер-министр призывает к верховенству права

Детали

После ареста Милуна Миленковича-Луне, который является одним из лидеров формирования "Гражданская защита" и с которым связывают нападение на полицию и силы НАТО, в стране снова вспыхнули протесты. Этнические сербы в городе Северная Митровица, забросали косовскую полицию камнями и заблокировали движение.

В результате нападения пострадали многие военнослужащие, представители полиции, а также журналисты.

Премьер-министр Альбин Курти призвал к восстановлению верховенства права и утверждает, что время деяний преступных группировок на севере страны завершается, а все нарушители безопасности должны быть привлечены к ответственности.

К этому, министр юстиции Косово Албулена Хаджиу призвала выявить и привлечь к ответственности преступников, ответственных за нарушение мира на севере страны.

Также ситуация на севере Косово касается проблем торговли людьми, наркотиков, оружия и незаконного майнинга криптовалют. Премьер-министр Альбин Курти призвал к восстановлению верховенства права в регионе. Он планирует привлечь миссию Европейского союза по вопросам верховенства права в Косово для контроля за судебными процессами.

Дополнение

29 мая этнические сербы на севере Косово пытались захватить здания местных органов власти с помощью полиции, куда на прошлой неделе зашли чиновники албанского происхождения.

По запросу НАТО Турция направила дополнительные силы в Косово, чтобы унять напряжённость в стране.