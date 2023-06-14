Сербы атакуют полицию Косово: премьер-министр призывает к верховенству права
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. После ареста Милун Миленкович-Луне, с которым связывают нападение на полицию на севере Косово, в стране снова вспыхнули протесты. Премьер-министр Альбин Курти призвал к восстановлению верховенства права. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
После ареста Милуна Миленковича-Луне, который является одним из лидеров формирования "Гражданская защита" и с которым связывают нападение на полицию и силы НАТО, в стране снова вспыхнули протесты. Этнические сербы в городе Северная Митровица, забросали косовскую полицию камнями и заблокировали движение.
В результате нападения пострадали многие военнослужащие, представители полиции, а также журналисты.
Премьер-министр Альбин Курти призвал к восстановлению верховенства права и утверждает, что время деяний преступных группировок на севере страны завершается, а все нарушители безопасности должны быть привлечены к ответственности.
К этому, министр юстиции Косово Албулена Хаджиу призвала выявить и привлечь к ответственности преступников, ответственных за нарушение мира на севере страны.
Также ситуация на севере Косово касается проблем торговли людьми, наркотиков, оружия и незаконного майнинга криптовалют. Премьер-министр Альбин Курти призвал к восстановлению верховенства права в регионе. Он планирует привлечь миссию Европейского союза по вопросам верховенства права в Косово для контроля за судебными процессами.
Дополнение
29 мая этнические сербы на севере Косово пытались захватить здания местных органов власти с помощью полиции, куда на прошлой неделе зашли чиновники албанского происхождения.
По запросу НАТО Турция направила дополнительные силы в Косово, чтобы унять напряжённость в стране.