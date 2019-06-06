В Сенате США заявили, что Зеленский просил у Вашингтона новое вооружение

"Он (Зеленский) откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребности в системах вооружения и элементарных условиях. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и об усилиях по подавлению сигналов вещательного телевидения Украины с целью посеять семена раздора среди жителей Донбасса, - утверждал сенатор, рассказывая о встрече, которая состоялась 30 мая. - Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, препятствиям и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей".

Портман положительно отозвался о Зеленском и отметил, что был "поражен встречей" с ним, а также назвал беседу продуктивной. "Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", - сказал сенатор.

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Он также рассказал о своей беседе с недавно назначенным начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. "У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь (Вооруженным силам Украины). Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам вооруженных сил (Сената США) и администрацией (американского президента Дональда) Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - отметил Портман.

Напомним, на поставки военной помощи Украине, включая оборонные вооружения летального действия, в 2020 финансовом году (в США начинается с 1 октября) Вашингтон заложил 250 млн долларов. В бюджете США на текущий финансовый год на эти цели было выделено 200 млн долларов.