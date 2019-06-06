У Сенаті США заявили, що Зеленський просив у Вашингтона нове озброєння

“Він (Зеленський) відверто говорив про хоробрість своїх військ, а також про їхні потреби в системах озброєння і елементарних умовах. Ми говорили про російську пропаганді уздовж східного кордону і про зусилля з придушення сигналів мовного телебачення України з метою посіяти насіння розбрату серед жителів Донбасу, — стверджував сенатор, розповідаючи про зустріч, яка відбулась 30 травня. — Ми говорили про деякі ідеї, які допоможуть протистояти цій пропаганді, перешкодам і дезінформації, і я вже зв’язувався з Держдепартаментом з приводу цих ідей”.

Портман позитивно відгукнувся про Зеленського і зазначив, що був “вражений від зустрічі” з ним, а також назвав бесіду продуктивною. “Ми розмовляли близько години і обговорили широкий спектр тем”, — сказав сенатор.

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Він також розповів про свою бесіду з нещодавно призначеним начальником Генштабу Збройних сил України Русланом Хомчаком. “У нас була відкрита і грунтовна розмова про те, чим Сполучені Штати можуть допомогти (Збройним силам України). Я вже почав обговорювати зі своїми колегами в комітеті у справах збройних сил (Сенату США) і адміністрацією (американського президента Дональда) Трампа ці подробиці і деякі прохання, з якими він звернувся”, — зазначив Портман.

Нагадаємо, на поставки військової допомоги Україні, включаючи оборонні озброєння летального дії, в 2020 фінансовому році (в США починається з 1 жовтня) Вашингтон заклав 250 млн доларів. У бюджеті США на поточний фінансовий рік на цю мету було виділено 200 млн доларів.