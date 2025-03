Американський сенатор після зустрічі із Зеленським пообіцяв підтримку Україні

“Я буду продовжувати працювати з моїми колегами в Сенаті над тим, щоб в українських військових були необхідні можливості для захисту своєї суверенної території — на суші, на морі і в повітрі”, — наводяться слова конгресмена в повідомленні на його сайті.

За словами Портмана, він обговорив із Зеленським відносини між Києвом і Вашингтоном, конфлікт з Росією, а також програму президента України по боротьбі з корупцією та розвитку економіки країни.

Зустріч Зеленського і Портмана пройшла 30 травня, сторони обговорили політичну ситуацію в Україні, в тому числі дострокові вибори до Верховної Ради. За словами Зеленського, Україна веде дві війни: “війну з Росією і війну з корупцією всередині країни”.

As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB

— Rob Portman (@senrobportman) 1 червня 2019 р.

Раніше стало відомо, що Зеленський обговорив із американським сенатором розпуск Ради.