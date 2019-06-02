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Американський сенатор після зустрічі із Зеленським пообіцяв підтримку Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Американський сенатор-республіканець Роберт Портман, який є співголовою сенатського українського кокусу, за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що США продовжать надавати Україні “військову, політичну та економічну допомогу”. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Я буду продовжувати працювати з моїми колегами в Сенаті над тим, щоб в українських військових були необхідні можливості для захисту своєї суверенної території — на суші, на морі і в повітрі”, — наводяться слова конгресмена в повідомленні на його сайті.

За словами Портмана, він обговорив із Зеленським відносини між Києвом і Вашингтоном, конфлікт з Росією, а також програму президента України по боротьбі з корупцією та розвитку економіки країни.

Зустріч Зеленського і Портмана пройшла 30 травня, сторони обговорили політичну ситуацію в Україні, в тому числі дострокові вибори до Верховної Ради. За словами Зеленського, Україна веде дві війни: “війну з Росією і війну з корупцією всередині країни”.

As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB

— Rob Portman (@senrobportman) 1 червня 2019 р.

Раніше стало відомо, що Зеленський обговорив із американським сенатором розпуск Ради.

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