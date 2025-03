Американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине

“Я буду продолжать работать с моими коллегами в Сенате над тем, чтобы у украинских военных были необходимые возможности для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе”, — приводятся слова конгрессмена в сообщении на его сайте.

По словам Портмана, он обсудил с Зеленским отношения между Киевом и Вашингтоном, конфликт с Россией, а также программу президента Украины по борьбе с коррупцией и развитии экономики страны.

Встреча Зеленского и Портмана прошла 30 мая, стороны обсудили политическую ситуацию на Украине, в том числе досрочные выборы в Верховную раду. По словам Зеленского, Украина ведет две войны: “войну с Россией и войну с коррупцией внутри страны”.

As co-chair of the Senate Ukraine Caucus, I’ll continue to support a free & democratic #Ukraine through appropriate U.S. military, political, & economic assistance. pic.twitter.com/MUE1caG6RB

— Rob Portman (@senrobportman) 1 червня 2019 р.

Ранее стало известно, что Зеленский обсудил с американским сенатором роспуск Рады.